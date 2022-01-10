Общество

Зимняя сессия для студентов-очников в Пскове пройдет в дистанционном формате

Зимняя сессия для студентов-очников в ПсковГУ пройдет в дистанционном формате. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковского государственного университета.

Соответствующий приказ будет издан в ПсковГУ сегодня, 10 января. «В документе значится, что вуз продолжает подготовку к созданию ковид-безопасного пространства. Поскольку пока университет не вышел на 80% вакцинацию студентов, о которой заявлялось главным санитарным врачом Псковской области в ноябре прошлого года, зимняя сессия переводится в дистанционный формат для студентов-очников и тех, кто учится очно-заочно. Для заочников проведение зимней сессии и государственной итоговой аттестации будет реализовано в традиционном формате», - говорится в сообщении.

Уже с 7 февраля посещать семинары, лабораторные в учебных корпусах смогут только вакцинированные и имеющие медицинский отвод студенты старше 18 лет, отметили в вузе. Для обучающихся, не имеющих QR-кода, образовательный процесс будет вестись исключительно посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий. Потоковые лекции для всех будут организованы в онлайн-формате.