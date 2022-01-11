Общество

«Собственной персоной»: Борис Елкин об итогах новогодних праздников, музыке и светофорах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 11 января. Гостем студии стал глава администрации города Борис Елкин.

Позади новогодние выходные. Как они прошли с точки зрения работы по уборке города, справились ли коммунальные службы? Случались ли ситуации форс-мажора? Когда в областном центре демонтируют новогодние украшения? «Переедет» ли в 2022 году главная псковская елка на новое место?

Также ведущий Константин Калиниченко спросил у Бориса Елкина, что ждет псковичей в новом году, хватит ли денег в бюджете на уборку города, где еще появятся светофоры в Пскове и какая музыка будет играть в людных местах города.