Общество

79 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо умерли

79 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего — 72 322. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За прошедшие сутки выздоровели 29 пациентов, всего — 68 600. Скончались четверо, всего — 1 322.

Вчера в регионе провели 1006 исследований на COVID-19, за весь период пандемии — 725 893.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: