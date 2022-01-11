79 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо умерли

79 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего — 72 322. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За прошедшие сутки выздоровели 29 пациентов, всего — 68 600. Скончались четверо, всего — 1 322.
Вчера в регионе провели 1006 исследований на COVID-19, за весь период пандемии — 725 893.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 23907
- Великие Луки – 11544
- Бежаницкий район – 771
- Великолукский район – 1911
- Гдовский район – 1162
- Дедовичский район – 1721
- Дновский район – 573
- Красногородский район – 703
- Куньинский район – 656
- Локнянский район – 591
- Невельский район – 2933
- Новоржевский район – 858
- Новосокольнический район – 1995
- Опочецкий район – 2337
- Островский район – 3179
- Палкинский район – 698
- Печорский район – 1600
- Плюсский район – 1135
- Порховский район – 2331
- Псковский район – 6014
- Пустошкинский район – 763
- Пушкиногорский район – 870
- Пыталовский район – 800
- Себежский район – 1675
- Стругокрасненский район – 1081
- Усвятский район – 468.