Общество

Пятерых печерян причислили к народу сето по решению суда

Псковский районный суд рассмотрел гражданское дело по заявлению пяти граждан об установлении факта принадлежности к коренному малочисленному народу сето. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установление данного факта заявителям требовалось для того, чтобы реализовать свои личные и имущественные права, предусмотренные Федеральным законом от 30 апреля 1999 года №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Чтобы установить данный факт, заявителям необходимо было предоставить документы, подтверждающие их национальность: запись акта гражданского состояния или документ, подтверждающий родственные связи с человеком такой же национальности, или решение суда. «У заявителей отсутствуют документы, в которых бы была отражена их национальность – сето. Во всех записях актов гражданского состояния в отношении них или близких родственников внесены такие записи, как "русский", "эстонец"», - пояснила представитель заявителей.

Исследовав в ходе судебного разбирательства письменные документы, заслушав свидетелей, суд пришел к выводу о том, что факт принадлежности заявителей к народу сето нашел свое подтверждение, поскольку один из близких родственников каждого заявителя по национальности эстонец или русский, они проживали (проживают) на территории традиционного расселения этого народа – Печорского района, сами заявители родились на территории района; их семьи поддерживают традиции, культуру и быт народа сето, разговаривают на языке данного народа, принимают непосредственное участие в жизни общины, развитии и передаче культуры народа сету новому поколению.

Суд удовлетворил указанное заявление. Решение в законную силу пока не вступило.

Сету (также сетукезы, сето, псковская чудь, полуверцы) - малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая в юго-восточной части Эстонии (уезды Вырумаа и Пылвамаа), Печорском районе Псковской области (с 1920 по 1940 гг. - в уезде Петсери Эстонской Республики) и прилегающих районах. Историческая область проживания народа сету носит название Сетумаа или Сетукезия.