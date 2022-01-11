Общество

Молодежный центр объявил о наборе псковичей в клуб «Мечта»

Псковский городской молодежный центр открывает новый набор в социальный клуб «Мечта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Клуб позволит молодежи в возрасте от 14 до 18 лет активно проводить свой досуг вне школы, отметили в центре.

Участникам смогут бесплатно участвовать в различных мероприятиях: мастер-классах, викторинах, конкурсах, экскурсиях и волонтерских акциях. Также им представят возможность не только подтянуть успеваемость в школе, но и обрести новые знакомства.

Чтобы стать членом клуба, необходимо до 10 февраля 2022 года связаться со специалистом по телефону 8(8112)564188 или зарегистрироваться по ссылке. Встречи участников проходят по адресу: улица Олега Кошевого, 25.