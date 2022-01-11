Общество

Участникам конкурса сочинений «Без срока давности» предложили обратиться к материалам псковского архива

Участникам конкурса сочинений «Без срока давности» предложили обратиться к материалам псковского архива. Об этом архивисты сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области ВКонтакте

Государственный архив Псковской области приглашает школьников к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Его координатором выступает Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий.

Принять участие в конкурсе могут ученики 5-11 классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования. Конкурс проходит в несколько этапов. В настоящее время идет первый - школьный, - который завершится 30 января.

«Чем авторам сочинений может быть полезен Государственный архив Псковской области? Обратимся к перечню предложенных конкурсных тем для сочинения: военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории, архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов, потери среди мирного населения на оккупированной территории и ряд других», - пояснили архивисты.

Помочь в поиске материалов по данным темам могут сотрудники архива, в фондах которого хранятся тысячи документов, в том числе аудиовизуальные воспоминания очевидцев и ветеранов, добавили в архиве.