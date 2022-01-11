Общество

Дедовичская управляйка погасила задолженность по зарплате после вмешательства прокурора

Дедовичская управляйка погасила задолженность по зарплате после вмешательства прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Дедовичского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства, в ходе которой в работе управляющей компании выявили нарушения федерального законодательства в части невыплаты заработной платы.

Сотрудникам компании не выплатили в полном объеме заработную плату за октябрь и ноябрь прошлого года. Общая сумма задолженности по заработной плате перед большинством сотрудников составляла 250 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес директора управляющей компании внесли представление с требованием об устранении выявленных нарушений и погашении задолженности. В отношении виновного должностного лица возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое направили для рассмотрения по существу в государственную инспекцию труда Псковской области.

В настоящее время задолженность по заработной плате погасили в полном объеме.