Общество

Почти 550 миллиардов рублей потребуется для индексации пенсий в 2022 году - Минфин

Вместе с дополнительными 172,7 млрд общие расходы бюджета на индексацию страховых пенсий в России в 2022 году составят 549,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Индексация страховых пенсий в 2022 году была предусмотрена на уровне 5,9%. В бюджете Пенсионного фонда РФ на это предусмотрено 377 млрд рублей. С учетом поручения президента РФ проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей», — цитируют сообщение «Известия».

Всего сумма дополнительных расходов на индексацию пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей. В 2022 году это будет 172,7 млрд, в 2023 — 178,3 млрд, в 2024 — 188,9 млрд.

12 января на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, примут до конца января текущего года.

Как уточнил глава Минтруда Антон Котяков, по итогам индексации средний размер пенсии неработающего пенсионера составит около 19 тысяч рублей. В ведомстве добавили, что индексация пенсий коснется 30,8 млн неработающих россиян, которые получают страховые пенсии.