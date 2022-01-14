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Общество

Резервная копия

14.01.2022 09:54|ПсковКомментариев: 0

В конце прошлого года в псковских автобусах появились голосовые объявления о формировании некоего мобилизационного людского резерва. Призыв записаться в резервисты подкреплен обещанием ежемесячных выплат. Псковская Лента Новостей узнала, кого из гражданских ждут в армии, как часто там надо появляться, что придется делать и сколько за это заплатят.

 

Что за резерв такой?

Мобилизационный людской резерв — новинка, его начали формировать в прошлом году. Однако резервисты в армии были и раньше. Многие помнят «партизанские сборы», а то и сами в них участвовали. С советского времени уволенных в запас регулярно собирали в части, чтобы освежить навыки. Получалось не очень: половину было не разыскать, из прибывших добрая доля регулярно наведывалась к алкогольному ларьку. При Ельцине сборы вообще не проводили, традицию восстановили только в 2000 году. А сейчас переняли успешный зарубежный опыт: готовить тех, кто в этом заинтересован материально и морально.

Кого ждут в резерве?

Отслуживших в армии срочную или контрактную службу с категорией годности А или Б. Перед зачислением в резерв еще раз проверят здоровье и физическую подготовку. Кандидаты проходят психологический отбор. Требования к образованию минимальные, достаточно 9 классов школы.

Кого точно не возьмут в резервисты?

Военкоматы не рассматривают кандидатуры уголовников и тех, кто находится под следствием или на скамье подсудимых. Также встать под ружье не получится у наркоманов.

В каком возрасте можно стать резервистом?

Предельный возраст для заключения первого контракта отличается в зависимости от воинского звания. Для солдат, сержантов и прапорщиков — 42 года, для младших офицеров (до капитана включительно) — 47 лет, для старших офицеров (до подполковника включительно) — 52 года, для полковников — 57 лет.

Сколько резервистов наберут в Псковской области?

В военкоматах ждут примерно 1500 человек, 100 из них — с офицерскими званиями.

Куда обращаться для зачисления в резерв?

В военкомат или военно-учетный стол по месту прописки.

На какой срок зачисляют в резерв?

Первый контракт резервист подписывает на три года, последующие — на три года или на пять лет.

Как часто проходят сборы?

Резервисты отправляются в часть каждый месяц на два-три дня. Раз в год — на 30-дневные сборы. В Псковской области подготовка проходит в Острове. Длительные сборы состоялись в декабре, по их итогам нескольким резервистам были присвоены очередные воинские звания.

Что происходит на сборах?

Армия обещает знакомство с новейшими образцами оружия, занятия на учебных тренажерах, стрельбы, вождение танков, БМП и БТР, курс экстремального вождения. В этом кроется нематериальная мотивация резервистов. Многих мужчин привлекает возможность взаимодействия с оружием, а на гражданке финансово накладно ходить на охоту или в тир.

Специалисты подсчитали, только патронов один резервист отстреливает на сорок две тысячи рублей, примерно столько они стоили бы в коммерческом тире. Что уж говорить про возможность дать залп из танка, ее за пределами части не получишь ни за какие деньги.

Как живут резервисты во время сборов?

На время сборов резервисты становятся такими же полноценными членами личного состава части, как срочники и контрактники. Требования к дисциплине соответствующие, например, отбой по расписанию и никакого алкоголя. В части каждый получает новую военную форму и трехразовое питание. Министерство обороны компенсирует проезд до места сборов.

А работодатель отпустит?

По закону, организация обязана отпускать резервиста на сборы и выплачивать за дни отсутствия средний заработок. Но есть еще и реальная жизнь, в которой не каждый руководитель будет рад отлучкам сотрудника. Предполагается, что еще до подачи заявления в военкомат, будущий резервист решил вопросы с отсутствием на работе и адекватно оценил свои возможности.

Сколько платят?

Работодатель компенсирует средний заработок за пропущенные дни. Минобороны платит отдельно за факт заключения контракта, за участие в сборах и ежемесячное довольствие.

За заключение каждого контракта младший состав получает 18-39 тысяч рублей, офицеры — 34-66 тысяч (зависит от срока контракта).

За трехдневные сборы солдатам платят до 5 тысяч рублей, офицерам — до 10 тысяч. Месячные сборы «стоят» 10-25 тысяч для солдат и 30-75 тысяч для офицеров (зависит от должности).

Ежемесячные выплаты привязаны к зарплате военнослужащего с тем же званием и на такой же должности в действующей армии — 12% от оклада. Есть еще надбавки за непрерывное пребывание в резерве. Если учесть, что оклад рядового контрактника составляет в районе 25 тысяч рублей, то становится понятно, что ежемесячные выплаты резервистам начинаются с плюс-минус 3 тысяч рублей.

На какой случай готовят резерв? Мы собрались воевать?

Главная цель — поддержание запасников в состоянии мобилизационной готовности: по первому зову все на гражданке бросить, быстро прибыть в часть, надеть форму и встать на знакомое место под началом известного командира и приступить к исполнению понятных обязанностей. Получается, что воинская часть практически мгновенно может создать копии личного состава, увеличившись до любых размеров. Не обязательно на случай войны, резервистов используют для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Тьфу-тьфу-тьфу.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #военкомат #армия
Источник: Псковская Лента Новостей
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