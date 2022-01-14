Общество

Более 30 школ капитально отремонтируют в Псковской области в 2022 году

33 школы капитально отремонтируют в Псковской области в 2022 году рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в общей сложности в них обучаются порядка 14 тысяч юных псковичей.

Фото: архив ПЛН

Средства в размере 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели уже поступили в регион, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что помимо капитального ремонта помещений также обновят материально-техническую базу учебных учреждений.

Напомним, министерство просвещения РФ полностью одобрило заявку региона на проведение в 2022 году модернизации образовательных учреждений. Программа капремонта школ инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и поддержана партией «Единая Россия». Она будет действовать до 2026 года, предполагается ежегодное выделение финансирования на проведение работ. Михаил Ведерников ранее отмечал, что регион и в дальнейшем готов подавать заявки для проведения капремонта школ.

Со списком школ, которые капитально отремонтируют в Псковской области в этом году, можно ознакомиться здесь.