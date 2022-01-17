Два спортивных пони мигрировали в США через Псковскую область

Два спортивных пони отправились в США через границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Сотрудники Россельхознадзора в МАПП Бурачки на российско-латвийском участке границы провели ветеринарный контроль двух спортивных пони. Лошади перевозились в автомобилях из Истринского района Московской области в США.
Государственный инспектор управления Россельхознадзора убедился, что животные здоровы и перевозятся с соблюдением всех необходимых требований страны-импортера.
После завершения всех необходимых процедур спортивные пони продолжили путь в Америку.