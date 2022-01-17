Общество

10 военных самолетов вернулись из Казахстана в Псков

Российские военные вернулись из Казахстана в Псков сегодня, 18 января. Военнослужащие прилетели на борту 10 самолетов 334-го военно-транспортного авиационного Берлинского Краснознаменного полка, сообщили Псковской Ленте Новостей в полку.

«10 самолетов Ил-76 334-полка военно-транспортного авиационного полка вернулись на аэродром базирования, выполнив спецзадание по обеспечению миротворческой операции в Республике Казахстан», - сказал собеседник ПЛН.

Экипажам организовали торжественную встречу. На ней присутствовали заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, ветераны полка, члены семей военнослужащих, представители «Юнармии» и кадетского корпуса.

Напомним, в начале января в Казахстане начались акции протеста. По просьбе президента Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

10 января на внеочередной сессии Совета ОДКБ Токаев сообщил, что в стране были развернуты 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ из России, Белоруссии, Киргизии и Армении и 250 единиц техники. Планируется, что вывод сил ОДКБ будет завершен 19 января.