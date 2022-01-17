Общество

К концу мая подготовят проект реконструкции Гдовской районной больницы

К концу мая подготовят проект реконструкции Гдовской районной больницы. Как сообщается в документах на сайте государственных закупок, определен подрядчик по подготовке проектной документации и проведению инженерных изысканий на реконструкцию объектов больничного комплекса, работы выполнит ООО «АСД-Проект».

Цена контракта составляет 11 млн 72 тыс. 183,88 рубля.

Как сообщается в техническом задании, на территории больничного комплекса расположено 4 объекта. Предполагается снос зданий – гаражей 1990 года постройки (площадь - 58,9 кв. метров), административного здания 1952 года постройки (площадь - 179,3 кв. метра), хозяйственного корпуса 1978 года постройки (площадь - 886,2 кв. метра).

Главный корпус больницы с поликлиникой планируется реконструировать. Проектировщику предлагается предусмотреть в помещениях:

- 1 этаж - приемное отделение с двумя инфекционными боксами, пищеблок, автоклавная, прачечная неполного цикла, помещение для хранения трупов стерилизационная, подсобные помещения;

- 2 этаж - педиатрический дневной стационар, кабинет физиотерапии, администрация, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики;

- 3 этаж - терапевтическое отделение; (2 педиатрические койки), хирургическое отделение, отделение стоматологии, операционный блок.

Также планируется построить здание для поста скорой медицинской помощи с гаражами.

При этом подрядчик выполнит перекладку всех инженерных коммуникаций. Отмечается, что необходимо предусмотреть эффективное использование участка, компактное решение генерального плана, «высокий уровень благоустройства и озеленения», возможность подъезда аварийной и пожарно-спасательной техники ко всем сооружениям, устройство подъездных дорог к зданию ЦРБ, разворотных площадок, парковок.

Окончание работ по проектированию - 20 мая 2022 года с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы. Сроки самой реконструкции предлагается определить проектом.