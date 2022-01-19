Общество

Псковичам предложили привиться от гриппа и коронавируса в выходной

Псковичам предложили бесплатно привиться от гриппа и коронавируса в выходной день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вакцинироваться можно в субботу, 22 января, с 9.00 до 14.00 в кабинете врача общей практики Псковской городской поликлиники. Кабинет находится на улице Николая Васильева, 83а в областном центре.

Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Справки можно получить по телефону 299-028.