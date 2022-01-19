Общество

Около пяти тысяч псковских семей реализовали маткапитал на сумму 1,5 миллиарда рублей

Около пяти тысяч псковских семей реализовали маткапитал на сумму 1,5 миллиарда рублей за прошедший год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

За прошедший год 3,9 тысячи семей получили сертификат на маткапитал в рамках национального проекта «Демография». Полностью или частично распорядились средствами господдержки 4,8 тысячи семей с детьми на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Как сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области, всего с начала реализации программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал вручили более чем 47 тысячам семей, из которых 45,2 тысячи человек реализовали свое право на получение выплаты. В целом поддержку оказали на сумму 14,3 млрд рублей.

Большинство семей — более 30,7 тысяч направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Для этого перечислили более 13,8 млрд рублей. Более 5,6 тысяч человек оплатили средствами маткапитала образование детей. На эти цели направили около 210 млн рублей. Примерно такое количество семей, имея невысокий доход, получили средства маткапитала в виде ежемесячной выплаты на общую сумму около 360 млн рублей.

Отметим, в 2022 году размер соответствующей выплаты за один месяц составит 12 250 рублей.

Решение о направлении средств материнского капитала на накопительную пенсию приняли 28 матерей. Еще одна семья на часть средств господдержки приобрела компьютер для ребенка-инвалида.

С 2020 года Пенсионный фонд оформляет сертификаты в проактивном режиме. За это время в регионе выдано более 6 тысяч цифровых документов, позволяющих дистанционно подавать заявление о распоряжении средствами на выбранные цели через личный кабинет и контролировать остаток лимитов.

Добавим, в 2022 году сумма материнского капитала при рождении первенца составит более 524 тысяч рублей. При рождении второго ребенка — 693 тысяч рублей, если семья не получала средства на первого ребенка, и около 167 тысяч рублей, если оформляла.