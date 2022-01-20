«Билайн бизнес» запустил сервис видеотрансляций для интернет-магазинов

«Билайн бизнес» обеспечил сеть интерьерных салонов «Bоxx» в Калининграде сервисом видеотрансляций. С его помощью покупатели получили возможность рассмотреть товары в интернет-магазине в режиме реального времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПАО «ВымпелКом».
«В Калининграде билайн бизнес (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") совместно с AdTech*-направлением компании запустил новый сервис билайн.Стрим**, предоставленный на базе решений eyezon. Сервис предназначен для помощи покупателям онлайн-магазинов. Он обеспечивает возможность персональных видеотрансляций (видеостримов), с помощью которых покупатели могут рассмотреть товар со всех сторон в режиме реального времени, а также задать продавцу интересующие вопросы», - говорится в сообщении.
Одной из первых компаний, внедривших эту услугу в Калининграде, стала сеть салонов мебели и интерьеров «Boxx». Зайдя на сайт интернет-магазина boxx.ru, клиент может выбрать понравившийся товар и нажать на кнопку с надписью «Live***. Посмотреть онлайн». После этого появится уведомление о том, через какое время начнется трансляция. Видеострим проведет консультант магазина, который покажет товар и ответит на вопросы. Пользователь может не включать свою камеру во время видеотрансляции и общаться с консультантом как голосом, так и в текстовом формате.
Как пояснили в «ВымпелКом», сервис удобен и прост в обращении не только для конечных пользователей, но и для владельцев интернет-магазинов, недвижимости и других отраслей, демонстрирующих товар или услуги на сайте, — для его работы достаточно просто встроить в код сайта виджет в виде кнопки, которая будет отображаться на карточках товара и других страницах магазина. Внедрение сервиса для «Boxx» заняло менее недели.
Все управление осуществляется из личного кабинета, где, кроме возможности настройки скриптов кнопок на сайте и контроля продавцов-стримеров, собирается общая статистика по работе билайн.Стрим и результатам взаимодействия аудитории с этим решением. Также сохраняется история действий пользователя на сайте.
*AdTech (advertising technology) - рекламные технологии
** В рамках оказания услуг билайн предоставляет лицензии на программное обеспечение по видеостримингу. билайн не осуществляет обработку персональных данных клиентов заказчика.
*** Live – реальный (пер. с англ.).