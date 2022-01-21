Псковским работодателям напомнили, когда нужно отчитываться в ПФР в электронном виде

Если численность работников организации превышает 10 человек, то отчетность в пенсионный фонд работодатель должен предоставлять в электронном виде. Такое нововведение начало действовать в 2022 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.
В 2022 году страхователям Псковской области необходимо представлять в органы Пенсионного фонда РФ несколько видов отчетности:
В случаях приема на работу и увольнения работника сведения по форме СЗВ-ТД необходимо представить не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.
В ОПФР обратили внимание, что в связи с вступившими в силу в 2022 году изменениями в законодательстве, в случае, если численность работающих лиц за предшествующий отчётный период превышает 10 человек, отчетность должна представляться в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Прием от страхователей отчетности по телекоммуникационным каналам связи осуществляется подразделениями ПФР и в выходные (праздничные) дни.
Согласно законодательству, за непредставление отчетности в установленный срок, представление неполных или недостоверных сведений к страхователям применяются финансовые санкции.
Подробную информацию о порядке заполнения сведений персонифицированного учета можно получить на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Главная»/«Работодателям»/«Отчетность».