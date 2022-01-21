Общество

Псковским работодателям напомнили, когда нужно отчитываться в ПФР в электронном виде

Если численность работников организации превышает 10 человек, то отчетность в пенсионный фонд работодатель должен предоставлять в электронном виде. Такое нововведение начало действовать в 2022 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

В 2022 году страхователям Псковской области необходимо представлять в органы Пенсионного фонда РФ несколько видов отчетности:

ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения о факте работы застрахованных лиц по форме СЗВ-М;

ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, сведения по форме СЗВ-ТД, на работников, у которых в предыдущем месяце произошли кадровые мероприятия: перевод на другую постоянную работу, установление второй и последующей профессии или иной квалификации, переименование организации, запрет занимать должность и др.

В случаях приема на работу и увольнения работника сведения по форме СЗВ-ТД необходимо представить не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

ежеквартально, не позднее 20 дней со дня окончания квартала реестры застрахованных лиц, за которых уплачиваются дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя, по форме ДСВ-3;

ежегодно, не позднее 1-го марта, сведения о периодах работы застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ.

В ОПФР обратили внимание, что в связи с вступившими в силу в 2022 году изменениями в законодательстве, в случае, если численность работающих лиц за предшествующий отчётный период превышает 10 человек, отчетность должна представляться в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Прием от страхователей отчетности по телекоммуникационным каналам связи осуществляется подразделениями ПФР и в выходные (праздничные) дни.

Согласно законодательству, за непредставление отчетности в установленный срок, представление неполных или недостоверных сведений к страхователям применяются финансовые санкции.

Подробную информацию о порядке заполнения сведений персонифицированного учета можно получить на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Главная»/«Работодателям»/«Отчетность».