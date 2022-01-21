Общество

Минюст просит псковские организации вовремя предоставить отчетность за год

Управление министерства юстиции РФ по Псковской области напомнило руководителям некоммерческих организаций о том, что 15 апреля этого года истечет срок представления ежегодной отчетности о деятельности за предыдущий год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Так, некоммерческие организации всех организационно-правовых форм должны предоставить отчеты о своей деятельности за 2020 год по формам, утвержденным приказом министерства юстиции РФ от 16 августа 2018 года №170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».

Кроме того, приказ от 30 сентября 2021 года №185 с 1 марта 2022 года утвердил новые формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе руководящих органов и работников, а также о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе средств, полученных от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства.

Общественные объединения должны предоставить для отчетности:

- Информационное письмо о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.

- Отчет по форме №ОН0003 с информацией об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании. Если в отчетном периоде общественное объединение не получало денежных средств от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, то форма №ОН0003 представляется с прочерками или нулями.

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане, организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства. В случае, если поступления имущества и денежных средств в течение года составили до трех миллионов рублей, от организации требуется заявление о соответствии пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и о продолжении деятельности.

Некоммерческие организации, за исключением указанных выше, обязаны предоставить:

- Отчет по форме №ОН0001 о деятельности некоммерческой организации, персональном составе ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

- Отчет по форме №ОН0002 о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Предоставить отчетность можно несколькими способами:

1. Лично по адресу: город Псков, улица Гоголя, 4, 1 этаж, почтовый ящик для корреспонденции у входа.

2. Почтовым отправлением по адресу: 180000, город Псков, улица Гоголя, 4.

3. На информационных ресурсах Минюста России в интернете, предназначенных для размещения отчетов и сообщений. Доступ к ним осуществляется через официальный сайт Минюста России или официальные сайт управления в порядке, предусмотренном приказом Минюста России «О порядке размещения в сети интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».

За непредставление или несвоевременное представление отчетов в установленный срок некоммерческим организациям грозит административная ответственность по статье 19.7. КоАП РФ. Чтобы получить интересующую информацию, можно обратиться по телефону 56-66-26.