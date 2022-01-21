Общество

Вопросы развития социальной активности пожилых граждан обсудили в Пскове

Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области совместно с региональным Центром молодежи и общественных инициатив провело встречу с представителями областного отделения Союза пенсионеров России 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мероприятие прошло в Ресурсном центре добровольчества города Пскова с целью развития взаимодействия сторон. В рамках встречи пенсионеры прослушали лекцию психолога Центра информационной безопасности «Долголетие мозговой активности. Способы, методы, приемы».

Затем участники мероприятия приняли участие в игре «Содействие», разработанной проектным офисом «Команда 2018». Игра является своеобразным тренажером для погружения в изучение социального проектирования, знакомства с терминами и качественной проработки заданной проблемы.

По итогам встречи были намечены совместные проекты, направленные на социальную активность пенсионеров и повышение качества жизни пожилых граждан региона.