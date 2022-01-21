Общество

Дорожные полицейские провели беседы со школьниками

Дорожные полицейские провели беседы со школьниками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки, в ходе встреч подчеркивалась важная роль светоотражателей для обеспечения безопасности пешеходов.

«В южной столице региона сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки провели с учащимися средних и старших классов МБОУ «СОШ № 6» беседы на темы: «ПДД – закон жизни», «Светоотражатель спасает жизнь!», в ходе которых детям еще раз напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожной безопасности,

В ходе общения школьникам разъяснили требования ПДД, касающиеся водителей и пешеходов, напомнили о порядке перехода проезжей части дороги, а также о предусмотренной законодательством ответственности за те или иные нарушения. В завершение, подопечные задали представителю дорожной полиции немало вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма личным составом ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки в учебных заведениях и организациях регулярно проводятся различные мероприятия профилактической направленности», - отметили в полиции.