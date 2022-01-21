Общество

Псковская полиция дала разъяснения работодателям, привлекающим иностранцев

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области проинформировало, что Минцифры РФ по инициативе МВД на портале госуслуг реализован сервис «Уведомления по трудовым мигрантам», позволяющий подавать электронные уведомления о заключении и расторжении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, а также о выплате заработной платы высококвалифицированным иностранным специалистам. Работодатели могут подать указанные уведомления в электронной форме через личный кабинет на портале государственных услуг, используя усиленную квалифицированную электронную подпись.

Также указанные уведомления могут быть поданы на бумажном носителе непосредственно в УВМ УМВД России по Псковской области (приёмное время: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.30 до 13.00 часов - окно №5 в приемной по адресу: г. Псков, Петровская, д.51), подразделения по вопросам миграции на районном уровне, либо направлены почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, УВМ УМВД России по Псковской области.

«Алгоритмы подачи уведомлений утверждены приказом МВД России от МВД России от 30 июля 2020 года № 536. Работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Обращаем внимание, что на работодателей и заказчиков работ возлагается обязанность уведомлять о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров со всеми категориями работников (в том числе, проживающими по разрешению на временное проживание и виду на жительство, трудовыми мигрантами из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан).

При этом уведомлять должны все работодатели и заказчики работ (в том числе и физические лица – граждане Российской Федерации), заключившие трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг). Неисполнение обязанности по подаче уведомлений может повлечь за собой привлечение работодателя к административной ответственности с наложением штрафных санкций (ч. 3 и ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ).

Расширение возможностей своевременной подачи уведомлений о привлечении иностранной рабочей силы позволяет создать более комфортные условия для соблюдения работодателями миграционных правил», - сообщили Псковской Ленте Новостей в УВМ УМВД России по Псковской области.