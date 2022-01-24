Общество

Кто такие «избачи» и чем они занимались в Псковской области, рассказали в архиве

О том, кто такие «избачи» и чем они занимались в Псковской области, рассказали Псковской Ленте Новостей в Государственном архиве региона.

Словарь приводит такое толкование: «избач - культработник, руководящий работой избы-читальни». В 1920-е годы именно на их плечи легла организация массового чтения среди населения. «Избы-читальни есть и сегодня. Правда, называют их библиотеками. А вот "избачи", как вы уже догадались, стали библиотекарями», - пояснили сотрудники архива.

В фондах Государственного архива Псковской области можно отыскать письмо отдела народного образования Псковского губисполкома об организации в Невеле курсов по переподготовке белорусских сельских избачей. Датировано оно 27 марта 1927 года.

Фото: Государственный архив Псковской области

Организовать курсы планировалось с 15 мая по 1 июля. «На курсы должны быть командированы белорусские сельские избачи из районов, где население изъявило желание полностью или частично в будущем учебном году проводить политпросвет работу на белорусском языке», - отмечается в документе.

«Записка примечательна тем, что в ней приведены условия проживания избачей в Невеле: "…командируемый обеспечивается квартирой, питанием, дорожными расходами на счет средств курсов, которые будут выплачиваться Невельским УОНО. Постельные принадлежности курсант должен иметь свои". Обратите внимание – слушателей курсов называют "курсантами". Характерная черта времени. Постоянная готовность вести борьбу, в том числе, на ниве просвещения», - отметили сотрудники архива.