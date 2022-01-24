Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы, которые обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов.

В эксплуатацию принят впервые построенный в Псковской области на деньги инвестора детский сад.

В Пскове предстоит очередной этап капремонта улицы Яна Фабрициуса.

Елизавета Барышникова покидает пост директора Псковской областной филармонии.

Также ведущие поговорят о росте нормативной стоимости жилья, итогах трех лет реализации «мусорной» реформы в псковском регионе и обсудят данные рейтинга, в соответствии с которыми Псковская область вошла в число регионов с максимальным количеством «потерянных лет жизни». Традиционно в рамках программы слушайте политический комментарий от Александра Савенко.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.