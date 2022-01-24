Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Ключевые темы, которые обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
Также ведущие поговорят о росте нормативной стоимости жилья, итогах трех лет реализации «мусорной» реформы в псковском регионе и обсудят данные рейтинга, в соответствии с которыми Псковская область вошла в число регионов с максимальным количеством «потерянных лет жизни». Традиционно в рамках программы слушайте политический комментарий от Александра Савенко.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.