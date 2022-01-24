Общество

Ветераны-пограничники пожелали молодым сотрудникам в Пскове чтить боевые традиции

В Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области состоялся торжественный церемониал приведения к военной присяге сотрудников, зачисленных на военную службу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Присутствующие на мероприятии ветераны пограничной службы поздравили новое пополнение с этим знаменательным событием в их жизни.

Они дали молодым сотрудникам напутствие: «С достоинством и честью нести высокое звание воина-пограничника, свято чтить и приумножать славные боевые традиции защитников Родины и границ Отечества».