Общество

Группа мигрантов получила фиктивную прописку в домах псковичей

Группа мигрантов незаконно получила прописку в домах псковичей в нарушение законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, в 2021 году безработный житель Пскова 1974 года рождения фиктивно зарегистрировал в доме по улице Трояновского группы граждан Узбекистана и Таджикистана.

Кроме того, в прошлом году другой безработный пскович 1981 года рождения обеспечил пятерых граждан Узбекистана пропиской в доме по 1-ому Островскому проезду в областном центре. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

«И подобные примеры, к сожалению, далеко не единичные», - добавили в пресс-службе УМВД.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.