Общество

Кролики из Германии не смогли пересечь границу в Псковской области

Из-за ряда документарных нарушений два кролика не смогли пройти ветеринарный контроль в МАПП Бурачки в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Животных, выращенных в Германии, перевозили автомобильным транспортом из Латвии в город Жуков Калужской области.

Инспектор провел документарный контроль и выявил отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз кроликов на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Также у перевозчика не было и ветеринарного сертификата Германии, гарантирующего выполнение единых ветеринарных требований при ввозе кроликов в Российскую Федерацию.

Кроме того, в представленном ветеринарном сертификате Латвии отсутствовала полная информация об адресе грузополучателя (название улицы и номер строения). Также ветеринарный сертификат Латвии не соответствовал образцу данного документа на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского экономического союза пушных зверей, кроликов, собак и кошек, утвержденному решением комиссии Таможенного союза № 607 «О формах единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих стран».

Ввоз животных на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация об их возврате на сопредельную территорию.