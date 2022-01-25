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Общество

Переболевшим COVID-19 псковичам предлагают углубленную диспансеризацию

26.01.2022 14:16|ПсковКомментариев: 1

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 проводится на базе поликлинических отделений медицинских организаций Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ее цель заключается в выявлении изменений в работе органов и систем у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, чтобы предотвратить развитие осложнений.

Углубленная диспансеризация включает в себя два этапа. В рамках первого, помимо основных исследований, которые проводятся на обычной диспансеризации, подключаются и дополнительные. В случае выявления медицинских показаний для более детального осмотра граждане отправляются на второй этап диспансеризации для похождения дополнительных обследований, консультаций узких специалистов. Так, например, при снижении сатурации 94% и менее показано проведение КТ и ЭХО-кардиографии.

На прохождение углубленной диспансеризации переболевшие коронавирусной инфекцией приглашаются от страховых медицинских организаций. Кроме того, этот вид обследования может носить и заявительный характер.

Углубленную диспансеризацию рекомендуется в приоритетном порядке пройти перенесшим новую коронавирусную инфекцию, особенно имеющим одно или несколько хронических неинфекционных заболеваний. Но только не раньше 60 календарных дней после выздоровления от COVID-19. Обследование проводится в медицинских учреждениях, к которым граждане прикреплены.

Теги: #диспансеризация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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