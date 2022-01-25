Общество

Побороться за звание лектора российского общества «Знание» приглашают псковичей

Студентов и преподавателей псковских высших и средних учебных заведений приглашают к участию в конкурсе «Лига лекторов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Лига лекторов» — это конкурс, который проводит Российское общество «Знание» среди просветителей всех возрастов. В его рамках любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, улучшить навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу.

Конкурс проводится с целью выявить, развить и поощрить молодых лекторов, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для просветительской деятельности по следующим направлениям:

Экология и благотворительность

Социально-гуманитарные науки

Карьера и бизнес

Наука и технологии

Естественные науки

Медиа и маркетинг

Спорт и здоровый образ жизни

Культура и искусство

К участию в конкурсе допускаются те, кто на момент регистрации:

- достигли возраста 18 лет,

- имеют среднее профессиональное или законченное высшее образование (в том числе бакалавриат),

- имеют выдающиеся достижения в профессиональной области, или обладающие необходимыми компетенциями, отмеченными в положении конкурса.

Конкурс проводится в несколько этапов.

Так, во время первого на сайте собираются заявки c 1 декабря 2021 года до 31 января 2022 года, их отсеивают по первичным критериям.

На втором этапе организаторы отсматривают видео-лекции, на которых лекторы должны показать умение доносить сложные темы простым и интересным языком, а затем отбирают спикеров и интересные темы.

Во время третьего этапа лекторы выступят «в поле», слушатели оценят их выступления. Участники должны будут проявить навык грамотной работы с аудиторией — держать внимание, быть на одной волне и взаимодействовать со слушателями.

Лучших лекторов, прошедших три этапа, организаторы конкурса пригласят прочитать лекции в топовых ВУЗах страны на четвертом этапе. На пятом этапе пройдет торжественная церемония награждения.

Победители получат комплексную образовательную программу от российского общества «Знание», звание лектора российского общества «Знание» и возможность регулярных выступлений на лучших площадках страны в рамках деятельности общества, а также ценные памятные призы от российского общества «Знание» и партнеров конкурса.

Информацию о конкурсе можно узнать на сайте российского общества «Знание».