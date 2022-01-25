Общество

Несанкционированную переправу обнаружили на льду Псковского озера

Действующую несанкционированную ледовую переправу, по которой гости и жители Талабских островов передвигаются на материк, выявили в деревне Толба Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам сегодня, 26 января, провели профилактический выезд на берег Псковского озера в деревнях Толба и Жидилов Бор Псковского района в целях профилактики и для обеспечения безопасности людей на водных объектах.

«В ходе рейда было выявлено, что жители и гости деревни Жидилов Бор, рискуя собственной жизнью и жизнью своих пассажиров, беспрепятственно выезжают на лед водоемов для рыбалки. Места выездов не оборудованы искусственными препятствиями для движения на автомобиле, отсутствуют аншлаги о запрете выезда. А в деревне Толба выявлена действующая несанкционированная ледовая переправа, по которой гости и жители Талабских островов передвигаются на материк на свой страх и риск, нарушая меры безопасности», - рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили, что сотрудники ГИМС ежедневно проводят профилактические мероприятия с гражданами, в ходе которых разъясняют, к каким последствиям может привести игнорирование мер безопасности, а также выдают и размещают на информационных стендах иллюстрированные памятки и листовки о безопасном поведении на водоемах в зимний период.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Псковской области призвали жителей региона помнить, что выезд на лед смертельно опасен.