Общество

Размер пособия для одиноких родителей и беременных женщин изменился в Псковской области

Размер пособия для одиноких родителей и беременных женщин изменился в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

С прошлого года Пенсионный фонд выплачивает пособия родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте 8–17 лет (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении), а также родителям, или законным представителям ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов.

Кроме того, выплаты осуществляются женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (от 6 до 12-й недели беременности (включительно).

Выплата семьям с одним родителем составит 6 125 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 12 250 рублей), а выплата беременной женщине – 6 827 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 13 654 рубля).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте (в Псковской области – 12 527 рублей). На сегодняшний день данные выплаты получает более 7,4 тысячи псковичей, добавили в пресс-службе ПФР.

За январь 2022 года ежемесячные пособия в новом размере выплатят в период с 1 по 3 февраля.

Вся подробная информация о выплатах размещена на сайте ПФР и на портале госуслуг.