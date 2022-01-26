Общество

В Псковской области появилась еще одна больница со статусом «клиническая»

Псковской областной психиатрической больнице присвоен статус клинической. Он утвержден соответствующими приказами Министерства здравоохранения РФ и регионального комитета по здравоохранению, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Новый статус позволит проводить подготовку специализированных кадров для сферы здравоохранения региона. Преподаватели смогут вести научно-исследовательскую деятельность.

В рамках договора «Об организации практической подготовки обучающихся», заключенного с Псковским государственным университетом, на базе медучреждения откроется кафедра Института медицины и экспериментальной биологии.

Представители областной психиатрической больницы через пост в социальных сетях назвали присвоение нового статуса стратегически важным достижением и новым этапом развития психиатрической и наркологической помощи в регионе. За поддержку медучреждения они поблагодарили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя комитета по здравоохранению Марину Гаращенко, а также специалистов органа исполнительной власти.

Отметим, что ранее статус «клиническая» был присвоен Псковской областной инфекционной больнице.