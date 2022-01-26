Общество

Псковичей-свидетелей блокады Ленинграда поздравили с 78-й годовщиной освобождения города

Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялось в Пскове 27 января. В зале культурного центра собрались 15 ветеранов-блокадников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков поздравил ветеранов со знаменательной датой. «Ровно 78 лет назад завершились 872 страшных дня осады Ленинграда. Это особый день в истории нашей страны. Одна из самых трагичных, но в то же время доблестных, страниц нашей истории. Спасибо вам и всем, кто выстоял, за вашу силу духа. Желаю всем крепкого здоровья!» - сказал Павел Волков и вручил букет цветов председателю Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда», жительнице блокадного Ленинграда, Ларисе Кравцовой.

Лариса Кравцова стояла у истоков создания этого объединения и руководит им уже 19 лет. Организация занимается вопросами социальной защиты ветеранов-блокадников и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. До 2019 года ветераны проводили активную просветительскую работу среди школьников и молодежи. Отметим, что в Пскове на сегодняшний день проживает 80 свидетелей блокады Ленинграда.

После поздравлений для ветеранов выступил с концертом коллектив Городского культурного центра.