Общество

Три новых очага распространения COVID-19 выявили в Псковской области

Три новых очага распространения коронавируса выявили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

«Зафиксировано три новых очага: в Чихачевском доме-интернате Бежаницкого района, в Бельско-Устьенском детском доме-интернате и на производственной площадке Великолукского мясокомбината», - отметил глава региона.

По информации официального Telegram-канала региона, в Чихачевском доме-интернате в Бежаницком районе коронавирус подтвердился у 26 проживающих и трех работников, в Бельско-Устьенском детском доме-интернате в Порховском районе заболели шесть детей и работник, а на предприятии «Великолукский мясокомбинат» COVID-19 подтвердили у 22 работников.

27 января в Псковской области выявили 225 новых случаев заражения коронавирусом (всего – 74 937), выздоровели 139 пациентов (всего – 70 148). Скончались шесть человек (всего – 1410).

Специалисты провели 3044 исследования на коронавирус (всего – 757 437).