Общество

Первые подростки начали прививаться от коронавируса в Псковской области

Первые подростки начали прививаться от коронавируса в муниципалитетах Псковской области. Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех, в Пскове вакцинировались 10 молодых людей.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Самому младшему ребенку из привитых исполнилось 12 лет. Есть и 16-летние. В целом возрастная категория небольшая - 12-17 лет», - добавила Эльвира Мелех.

Всего в детские поликлиники Пскова поступило 150 доз вакцины для подростков. Родители несовершеннолетних жителей областного центра подали 28 заявлений на вакцинацию. В ближайшее время детей пригласят на прививку. Пониженную активность Эльвира Мелех связала с высокой заболеваемостью детей.

«Решение о прививке - это общее решение родителей и подростков. До 15 лет родитель подает заявление за ребенка. Дети старше 15 лет могут сами записаться на прививку. Подать заявление можно либо в регистратуре, либо на электронную почту в свободной форме», - пояснила главврач Псковской детской городской поликлиники.

В Пскове подростки могут привиться в поликлиниках на улице Кузнецкой, 21 и на улице Шестака, 4.

Кроме того, по сообщению главного врача Порховской межрайонной больницы Татьяны Горбуновой, первые привившиеся есть и среди подростков Порховского района. «Родители должны принять обдуманное решение о вакцинации своего ребёнка; детская вакцина теперь в наличии есть», – приводит ее слова районная газета «Порховский вестник».

Первым привившимся подростком района стал 15-летний Георгий Лунгу. Он и его родители ждали поступления детской вакцины. «Чувствую себя хорошо, только рука немного побаливает», – поделился юноша.

Фото Натальи Исаковой / «Порховский вестник»

В Дедовичском районе первым привившимся подростком стал 15-летний Егор, передает районная газета «Коммуна».

Фото: «Коммуна»

Ранее сообщалось, что родители в Пскове и Великих Луках, а также в районах области подали более 150 согласий на проведение иммунизации. Медики региона формировали прививочные группы, чтобы разделить потоки и рационально использовать препарат.