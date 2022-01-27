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Три новых очага распространения COVID-19 выявили в Псковской области

Общество

Почти 1000 человек за сутки привились первым компонентом вакцины от COVID-19

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964 человека за сутки привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте. Всего первую аппликацию вакцины сделали 281 393 жителя региона. Вторым компонентом вакцинировали 148 псковичей. Таким образом, завершили курс вакцинации 274 016 человек. На ревакцинацию отправились 1084 жителя Псковской области. Общее количество привившихся повторно составило 39 122. Медики региона использовали 79,4% поступившей в регион вакцины. «Штамм "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости. Впереди крайне сложные 2 месяца», - написал глава региона и добавил, что подробнее расскажет об этом в новом выпуске еженедельного обращения.