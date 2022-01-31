Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Как обычно, ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудят актуальные темы прошедшей недели. На этот раз в центре их внимания - предложение единороссов поставить вооружение в ДНР и ЛНР, итоги регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, отмена публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории «Четырех углов».

Также ведущие обсудят ключевые решения 6-й сессии Псковского областного Собрания, итоги опроса по дизайну крышек люков в Пскове и решение городских властей о демонтаже ларьков на площади Ленина. Традиционно в рамках программы слушайте политический комментарий от Александра Савенко.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.