Общество

Более 30 тысяч звонков поступило к псковским приставам за восемь месяцев

Операторы группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области за восемь месяцев 2021 года приняли от граждан 33 332 звонка. При этом каждый сотрудник в течение дня обрабатывает свыше 100 звонков. Об этой и других возможностях обращений к судебным приставам в любой рабочий день недели Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Записаться на прием к судебным приставам можно на сайте УФССП России по Псковской области с помощью сервиса «Запись на прием». Сервис работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации через Единый портал государственных услуг. После авторизации клиенту нужно:

указать, обращался ли он ранее в городские и районные отделения УФССП России по Псковской области, сообщить свои контактные данные, причину обращения и заполнить иные необходимые поля.

выбрать желаемую дату и время записи на прием. Доступные дни для записи выделены черным цветом, недоступные - серым. После указания даты будет выведено доступное для записи время.

нажать «Записаться на прием».

В УФССП отметили, что большие возможности для граждан дает Единый портал государственных (муниципальных) услуг. На ЕПГУ доступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства. К примеру, реализована возможность подачи должностному лицу ФССП России в электронном виде заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга включает в себя порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям.

«Самым скоростным на портале Госуслуг является сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. С помощью сервиса можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе, связанных с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств», - отметили в УФССП России по области.

Обратиться к судебным приставам можно по единому номеру телефона: 8(8112)699-082. Операторы группы телефонного обслуживания помогут гражданам получить интересующую информацию, ответят на вопросы в сфере принудительного исполнения, а также помогут записаться на прием к должностным лицам ведомства. Все звонки фиксируются и обрабатываются.

Время работы операторов группы телефонного обслуживания: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45. Обеденный перерыв: с 13:00 до 13:50.