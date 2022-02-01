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Общество

Выгодные тарифы и цены на связь гарантирует псковичам Tele2

01.02.2022 13:38|ПсковКомментариев: 0

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает гарантировать жителям выгодные цены и предлагать актуальные тарифы. «Мой онлайн+» включает оптимальное соотношение минут и гигабайтов, а также ряд преимуществ, которые доступны абонентам оператора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании. 

Действуя по «Другим правилам», Tele2 предлагает клиентам простой и удобный продукт по выгодной цене. Так, базовое наполнение тарифа «Мой онлайн+» за 350 рублей в месяц включает 40 Гб интернет-трафика, безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, подписку на видеосервис Wink.Optimum, а также безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут на остальные номера России.

Клиенты могут оптимизировать параметры тарифа «Мой онлайн+» с помощью ряда сервисов оператора. Например, неиспользованные гигабайты и минуты, включенные в тарифный план, не сгорят в конце месяца, а будут действовать до тех пор, пока их не потратят. Кроме того, неизрасходованные минуты можно обменять на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. Необходимое для обмена количество минут эквивалентно продолжительности фильма. Интернет-трафиком можно делиться с клиентами Tele2 по всей стране. Оператор также предлагает скидку до 15% при создании группы с другими клиентами оператора.

Кроме того, пользователи тарифа могут воспользоваться сервисом «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, Telegram и навигационным приложениям «Яндекс» при нулевом балансе. На «Маркете Tele2» клиенты могут продавать неизрасходованные остатки пакетов или покупать их по выгодной цене у других абонентов. При этом с 19 января до 31 марта 2022 года оператор удваивает гигабайты, которые клиенты покупают на площадке.

«В прошлом году мы активно расширяли зону охвата сети 4G и вышли на новый уровень качества связи в Псковской области. Наши специалисты разработали также отличную тарифную линейку. Предложения Tele2 включают все самое необходимое для общения без ограничений. При этом дополнительные опции позволяют каждому клиенту настроить тариф под свои потребности. Мы уверены, что псковичи сейчас получают от Tele2 выгодное предложение по соотношению цены и качества», - отметил директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Теги: #мобильная связь #тарифы #теле2
Источник: Псковская Лента Новостей
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