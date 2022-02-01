Общество

Детский корпус псковской инфекционки отмечает первую годовщину

Первую годовщину открытия 60-местного детского корпуса Псковской областной инфекционной клинической больницы отмечают сегодня, 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

За прошедший год детские отделения воздушно-капельных и кишечных инфекций приняли 2 091 ребенка, из них 436 пациентов были с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Помимо COVID-19 пролечили за год и другие заболевания, это кишечные, менингококковые, энтеровирусные инфекции; бронхиты; пневмонии; мононуклеозы; ангины; скарлатина; ветряная оспа; болезнь Кавасаки, гепатит А и другие.

Как отметили в учреждении, современный подход к стационарному лечению представлен в новом корпусе в формате палат для совместного пребывания «мать – дитя». Маленьких пациентов лечит коллектив из восьми профессиональных педиатров.

Как и было предписано планом, на сегодняшний день в детском корпусе также организованы и успешно функционируют:

амбулаторное отделение;

ПЦР-лаборатория;

кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики;

кабинеты рентгеновской и компьютерной томографии.

Важным является возможность усиления в стенах детского корпуса отделения реанимации и интенсивной терапии до 49 коек, отметили в инфекционке.

Одновременно с лечением ребят в детском корпусе начал функционировать информационный центр по работе с обращениями граждан. Специалисты центра в среднем ежемесячно обрабатывают около 12 000 звонков. Смена операторов принимает от 350 до 500 звонков в день. За первый год работы данное подразделение подтвердило особую значимость для информационного обеспечения деятельности больницы.

«Благодарим всех, кто оказывал непосредственную помощь и поддержку на каждом этапе становления и развития нашего медицинского учреждения! Мы работаем для детей и взрослых!» - добавили в учреждении.