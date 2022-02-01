Общество

В России сократят сроки обучения в колледжах

Правительство поддержало инициативы «Единой России» в проекте кадровой подготовки «Профессионалитет», сообщается в официальном Telegram-канале партии.

«Единая Россия» предлагала перестроить систему профессиональной подготовки молодежи, ввести гибкие сроки обучения с возможностью их сокращения и перестроить систему заказа на специальности исходя из реальных потребностей рынка. Как подчеркнул на совещании по социально-экономическим вопросам председатель правительства РФ Михаил Мишустин, реализация этого принципа поможет выпускникам быстрее найти работу, а предприятиям – решить кадровые вопросы.

«Учитывая значительный рост числа поступающих в колледжи за последние годы, в рамках проекта "Профессионалитет" будет выстроена новая система подготовки кадров. Она позволит обеспечить кадровые потребности экономики. Сроки обучения в колледжах сократятся, а программа обучения будет нацелена на практическую подготовку», - сообщила также вице-премьер Татьяна Голикова.