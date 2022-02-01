Общество

Почти 40 пар в Псковской области выбрали дату-палиндром для заключения брака

36 заявлений о регистрации брака в дату-палиндром 22.02.2022 года подано в органы ЗАГС Псковской области по состоянию на 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции.

Фото: pixabay.com

«В настоящее время подача заявления на регистрацию брака на 22.02.2022 возможна при наличии уважительных причин или особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств), позволяющих произвести регистрацию заключения брака до истечения месяца со дня подачи заявления в орган ЗАГС», - отметили в комитете.

В органе исполнительной власти добавили, что 20.01.2021 органы ЗАГС Псковской области зарегистрировали четыре барка, 12.02.2021 — 29 браков. А 02.02.2020 свадеб не было, поскольку это было воскресенье.