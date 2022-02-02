Общество

Более 300 тысяч грузовиков проследовали за год через таможенную границу в Псковской области

Более 323 тысяч грузовиков проследовали через таможенную границу в Псковской области в 2021 году. Об этом журналистам сообщил начальник Псковской таможни Игорь Ерошин 2 февраля.

Также через таможенную границу в регионе в прошлом году проследовали почти 53 тысячи легковых автомобилей, 269 автобусов, почти 435 тысяч железнодорожных грузовых вагонов. 134 воздушных судна оформлено в аэропорту, рассказать начальник Псковской таможни.

«Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, зафиксирован рост грузо- и товарооборота», - отметил Игорь Ерошин.

Также сотрудники таможни оформили более 250 тысяч транзитных деклараций на товары.

Игорь Ерошин назвал прошедший год для таможни динамичным и добавил, что были выполнены все показатели.