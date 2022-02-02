Анастасия Повторейко объяснила антиваксерам, почему «Спутник V» изобрели в короткий срок

Вакцину от коронавируса «Спутник V» изобрели в такие короткие сроки, потому что стояла острая потребность в препарате для противодействия распространению инфекции. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.
Специалист заметила, что многие антиваксеры сегодня рассматривают короткий срок изобретения вакцины как повод усомниться в ее эффективности.
По ее словам, Россия одной из первых получила вакцину от коронавируса только благодаря тому, что сегодня существуют современные технологии для создания подобных препаратов, что позволило быстро зарегистрировать вакцину и начать крупномасштабные исследования.