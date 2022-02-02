Общество

Анастасия Повторейко объяснила антиваксерам, почему «Спутник V» изобрели в короткий срок

Вакцину от коронавируса «Спутник V» изобрели в такие короткие сроки, потому что стояла острая потребность в препарате для противодействия распространению инфекции. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

Специалист заметила, что многие антиваксеры сегодня рассматривают короткий срок изобретения вакцины как повод усомниться в ее эффективности.

«Знаете, когда здесь и сейчас у тебя находится пациент с тяжелой степенью поражения легких, у тебя нет времени ждать клинических крупномасштабных исследований препаратов. О чем мы говорим? Ситуация возникла здесь и сейчас, пандемия возникла здесь и сейчас. Именно в разгар пандемии нужно было начинать импульсивно действовать», - подчеркнула Анастасия Повторейко.

По ее словам, Россия одной из первых получила вакцину от коронавируса только благодаря тому, что сегодня существуют современные технологии для создания подобных препаратов, что позволило быстро зарегистрировать вакцину и начать крупномасштабные исследования.