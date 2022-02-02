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Общество

«Единая Россия» проконтролирует ход модернизации первичного звена здравоохранения в регионах

02.02.2022 16:07|ПсковКомментариев: 1

«Единая Россия» проконтролирует модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

В основу промежуточного отчета президенту лягут инициативы с мест, которые получили региональные отделения «Единой России» при выполнении поручения Владимира Путина о контроле за исполнением программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил глава комиссии Генсовета партии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе ВКС с регионами. Участниками обсуждения стали депутаты Госдумы, секретари региональных отделений партии, в том числе губернаторы, представители Минздрава и Минстроя.

В своих выступлениях представители регионов обозначили ряд системных проблем при реализации программы – кадровый голод, особенно в сельских территориях, недостаточность мер поддержки медиков, в том числе речь идет о выплатах им, обеспечении жильем. Предложения «Единой России» по решению этих вопросов поддержали профильные министерства.

Например, Минздрав одобрил инициативы по расширению программы «Земский доктор» (в том числе речь идет об изменении мер социальной поддержки для молодых специалистов, которые после обучения возвращаются работать в родные села), по оснащению ФАПов устойчивым интернетом, более активному развитию санитарной авиации, включению медработников в программу льготной дальневосточной ипотеки.

Поддержку получила и озвученная председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым инициатива по введению KPI для руководителей вузов и ссузов.

«Нужно установить значения по тому, сколько ребят приходят работать в первичное звено (после учебы – ред.)», - считает первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

В Минстрое поддержали предложение «Единой России» об увеличении финансирования на строительство объектов первичного звена. О необходимости выделения дополнительных средств в связи с резким ростом цен на строительные материалы говорили секретари региональных отделений партии, в том числе главы Мордовии и Новосибирской области.

«Подготовлена потребность по всем регионам и объектам, которые софинансируются из федерального бюджета. Около 1000 объектов прошли экспертизу и готовы обратиться за дополнительным финансированием», - сообщил замминистра строительства Сергей Музыченко.

Между тем участники совещания отметили, что во многих регионах по инициативе «Единой России» уже действуют собственные меры поддержки. Например, в бюджете Карелии предусматриваются средства для приобретения служебного жилья для медработников в малых городах и на селе, компенсируется аренда жилья. В 2021 году эта мера позволила дополнительно привлечь 85 специалистов на работу в первичное звено. Также специалисты получили возможность получать северные надбавки к зарплате с первого дня трудоустройства. Раньше для этого требовалось два года.

В Ивановской области в 2018 году депутаты фракции «Единой России» в облдуме инициировали региональную программу модернизации первичного звена. Благодаря ей за три года в области построено 18 ФАПов. За каждым объектом закреплен депутат «Единой России», который контролирует строительство медучреждений на всех этапах.

Как подчеркнул Денис Проценко, представленный на совещании региональный опыт является примером обратной связи и станет основой для контроля за реализацией программы модернизации первичного звена.

«Народная программа "Единой России" легла в основу работы нашей комиссии. В ходе поездок по регионам мы видели новые ФАПы и их оснащение, но они не работали по причине кадровой нехватки. Этот год будет посвящен решению кадрового вопроса и налаживанию взаимодействия с региональными больницами», - заключил он.

От Псковской области в совещании приняли участие председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко и региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

Игорь Дитрих отметил, что в Псковской области в сфере здравоохранения кадровый вопрос еще остается актуальным. «Уровень оплаты труда медицинских работников по итогам 2021 года вырос по сравнению с уровнем оплаты труда в 2012 году: врачей – в 2,5 раза; среднего медицинского персонала – в 2,4 раза; младшего медицинского персонала – в 3,2 раза. Кроме того, действуют различные меры поддержки специалистов-медиков, в том числе направленные на привлечение кадров в сельскую местность: программа "Земский доктор", а также региональные меры поддержки по обеспечению медиков жильем», – сказал он.

Теги: #Единая Россия #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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