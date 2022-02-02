Общество

Пенсионный фонд призвал псковичей получать услуги дистанционно

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области из-за обострившейся эпидситуации в регионе призвало псковичей (особенно старше 60 лет) минимизировать личные обращения в офисы клиентских служб и получать услуги дистанционно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

Так, получить услуги можно с помощью электронных сервисов через сайт ПФР или госуслуги. Кроме того, по телефонам контакт-центра отделения и «горячей линии» клиентских служб жители региона могут получить консультации специалистов по общим вопросам пенсионного законодательства, а с использованием «кодового слова»** - по вопросам, касающимся персональных данных человека.

Также через центр консультирования на сайте ПФР и через аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм» можно направить письменное обращение для получения консультации. Сейчас прием в клиентских службах ведется преимущественно по предварительной записи. Она возможна через электронный сервис на сайте ПФР, мобильное приложение ПФР, телефоны клиентских служб в районах области* или через телефоны контакт-центра: 8 800 600 0176, (88112) 69-64-08.

В фонде обратили внимание, что прием осуществляется по трем рабочим дням - понедельник, вторник, четверг. При этом предоставление таких важных услуг, как выплата пособия на погребение, заблаговременная работа с выходящими на пенсию жителями, подтверждение или восстановление учетной записи в ЕСИА и предоставление мер соцподдержки, ведется в течение пяти рабочих дней.

*Телефоны и режим работы указаны, на сайте ПФР в разделе «Гражданам - Контакты отделения и клиентских служб».

**Чтобы установить кодовое слово, нужно зайти в личный кабинет на сайте ПФР, в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и указать кодовое слово.