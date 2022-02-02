Общество

В Псковской области перечислили территории с высокой заболеваемостью COVID-19

Губернатор Михаил Ведерников в среду, 2 февраля, провел очередное совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе, на котором стали известны муниципальные образования-антилидеры по заболеваемости COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, в число районов, где заболеваемость коронавирусом превышает среднеобластной уровень вошли Новосокольнический, Бежаницкий, Псковский, Пустошкинский районы. Помимо этого, антирекорды бьют города Псков и Великие Луки.

На совещании обсуждалась текущая ситуация в области с заболеваемостью COVID-19, ОРВИ и гриппом, вопросы функционирования региональной системы здравоохранения и амбулаторно-поликлинического звена, в частности, из-за резко возросшей нагрузки в связи с распространением «омикрона», а также возможные дополнительные меры защиты населения от коронавируса.

Глава региона заслушал доклады главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука и председателя регионального комитета комитета по здравоохранению Марины Гаращенко.

В администрации отметили, что регион по-прежнему занимает последнюю строчку среди субъектов Северо-Запада по росту заболеваемости коронавирусной инфекцией и на 68 месте среди 85 регионов России. Суточный показатель заболеваемости в регионе в 2 раза ниже средне российского показателя - 45,4 на 100 тысяч населения против 96,9 тысячи. При этом уже третью неделю число заболевших ковидом в Псковской области стабильно растет в среднем более чем на 40%. Причина - распространение нового, более заразного омикрон-штамма. Если раньше он фиксировался только в 25% проб, взятых на анализ, то за прошедшую неделю его выявили в 60% случаев.

По данным областного Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных категориях, но максимальный прирост снова отмечен среди детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет.

Как рассказала Марина Гаращенко, комитет по здравоохранению в связи с ростом нагрузки на медзвено приступил к ежедневному мониторингу количества поступивших вызовов, количества обратившихся людей, дозвонившихся и недозвонившихся граждан, а также количества обеспеченных вызовов врача на дом по детям и по взрослым. Также комитет подготовил и направил допрекомендации поликлиникам по организации медпомощи населению с признаками инфицирования COVID-19, ОРВИ и гриппа, маршрутизации пациентов и повышению скорости медобслуживания.

Сегодня для детей с коронавирусом в регионе предусмотрели 60 коек. В Псковской областной инфекционной больнице на лечении находится около 47 детей. Число тяжелобольных взрослых по-прежнему остается невысоким в сравнении с прошлой эпидволной, подчеркнули в администрации.