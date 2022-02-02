Общество

Около шести тысяч псковских школьников пройдут собеседование по русскому языку

Итоговое собеседование по русскому языку ждет девятиклассников страны 9 февраля. В Псковской области участие в итоговом собеседовании примут 5 899 школьников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Участникам итогового собеседования предложат выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет»/«незачет». Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 9 марта и 16 мая.

В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки итоговое собеседование может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий, отметили в комитете. Во всех пунктах проведения итогового собеседования на территории Псковской области будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.