Общество

Автовокзал Пскова объединят с железнодорожным

Автовокзал Пскова объединят с железнодорожным вокзалом. Об этом сообщил представитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству в беседе с подписчиком в Instagram-аккаунте губернатора.

«Автовокзал отремонтирован, но вся система требует обновления, не только здание», - указал местный житель.

«На сегодняшний день администрацией города Пскова и комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области планируется реорганизация автовокзала города Пскова и его объединение с железнодорожным вокзалом», - сообщил представитель органа исполнительной власти.

Проектно-сметную документацию планируется подготовить в текущем году.