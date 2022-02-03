Общество

Администрация Великих Лук сократит личные приемы граждан из-за COVID-19

Администрация города Великие Луки с 3 февраля до особого указания ограничивает проведение личных приемов граждан в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

Отмечается, что в исключительных случаях может быть проведен личный прием конкретных гражданин в связи с необходимостью решения чрезвычайно важного и неотложного вопроса. По решению заместителей главы администрации города или руководителя органа администрации встречи организуют с соблюдением ограничительных мер, принятых с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Такие приему будут проходить по предварительной записи в установленные дни и время приема.

Заявителям рекомендуют направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе, через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством интернет-приемной на сайте муниципального образования «Город Великие Луки» или социальных сетей. Кроме того, их можно оставлять в почтовом ящике в фойе здания администрации города.

Для проведения консультирования и информирования граждане могут обращаться по телефонам органов и структурных подразделений администрации города, указанных в телефонном справочнике на сайте муниципального образования «Город Великие Луки».