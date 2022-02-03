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Общество

Торжественный митинг пройдет у стелы в Крестах в День защитника Отечества

03.02.2022 15:57|ПсковКомментариев: 0

Торжественный митинг пройдет у стелы в честь 50-летия Красной Армии в Крестах в День защитника Отечества, 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

Организационное совещание по подготовке мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и 22-й годовщине гибели разведчиков и десантников 6-й роты, состоялось в четверг, 3 февраля, в администрации региона под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

В мероприятии приняли участие врио командира 76-й дивизии гвардии полковник Роман Самохин, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко, а также представители структурных подразделений аппарата администрации и органов исполнительной власти области, руководители Пскова и Псковского района.

«Важных дат впереди много. Открывает список 21 февраля — Единый день памяти воинов-разведчиков. Уже не первый год мы ведем активную информационную и просветительскую кампанию среди населения по этой теме. Благодаря этому многие уже знают о героических подвигах наших разведчиков, которые долгое время оставались в тени в силу специфики своей профессии. В этом году мы снова должны уделить им заслуженное внимание. Далее 23 февраля и 1 марта — 22-я годовщина со дня гибели десантников 6-й роты. С момента их последнего боя прошла почти четверть века, но для жителей нашей области это по-прежнему крайне трепетная тема», — напомнил губернатор.

По его словам, в предыдущие годы власти Псковской области по максимуму делали все необходимое, чтобы качественно и на достойном уровне провести запланированные мероприятия. «Учитывая эпидситуацию, нюансов много. Но все должно быть на уровне и в этом году», — обозначил задачу Михаил Ведерников.

Участники обсудили предварительный план мероприятий и возможности их проведения с учетом текущей эпидобстановки и рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый доложил по своей сфере ведения.

В День защитника Отечества, 23 февраля, планируется провести традиционный торжественный митинг у стелы в честь 50-летия Красной Армии в Крестах с возложением гирлянды воинской славы и цветов.

Памятные мероприятия в память о подвиге 6-й роты планируется «разбить» на два этапа — 28 февраля и 1 марта. Губернатор подчеркнул, из-за напряженной эпидобстановки очное участие в мероприятиях смогут принимать только приглашенные с отрицательным ПЦР-тестом. В этой связи он поручил подготовить список родственников павших Героев, кто планирует приехать в Псков, и организовать для них прохождение тестирования.

В преддверии памятной даты членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, традиционно будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 25 тысяч рублей. Ее получат 197 человек. Деньги из областного бюджета уже выделили и в течение нескольких дней их доведут до получателей. Кроме того, в случае необходимости, родственникам погибших военнослужащих будет оказана адресная помощь. «Ни одно обращение не должно остаться без внимания», — отметил Михаил Ведерников.

О готовности к проведению дней памяти доложили руководители Пскова и Псковского района.

В администрации напомнили, что 21 февраля 2000 года воины-разведчики вступили в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 25 псковских разведчиков.

1 марта 2000 года в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

Теги: #23 февраля #праздник #митинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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